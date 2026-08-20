Parcourez l’histoire singulière de ce musée chargé d’histoire(s), Musée de l’Hospice Comtesse, Lille
samedi 12 septembre 2026 · Musée de l'Hospice Comtesse · Lille
Informations pratiques
Parcourez l’histoire singulière de ce musée chargé d’histoire(s) 12 et 27 septembre Musée de l’Hospice Comtesse Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Le Musée de l’Hospice Comtesse est un témoignage précieux de l’action de Jeanne de Constantinople à Lille. Parcourez ce lieu chargé d’histoire et découvrez au fil de ses collections la vie artistique et sociale de la ville, de la Renaissance à la Révolution française.
Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « email », « value »: « reservationmhc@mairie-lille.fr »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité
« De l’hôpital médiéval au musée d’art et d’histoire de Lille »
MHC, Lille
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