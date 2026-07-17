Informations pratiques

Parcours « Apprendre à voir » : les maisons du centre-ville de Rodez Dimanche 20 septembre, 11h00 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Peut-être avez-vous déjà croisé des chercheurs de l’Inventaire général ? Ils observent attentivement les façades à la recherche de détails permettant de mieux comprendre l’histoire des maisons.

Créé en 1964 par André Malraux, l’Inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître le patrimoine français.

À votre tour, glissez-vous dans la peau d’un chercheur et partez à la découverte des façades. Cette visite vous donnera des clés pour identifier de nouveaux éléments patrimoniaux et porter un regard renouvelé sur votre environnement.

Réservation obligatoire.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]

Peut-être avez-vous déjà croisé des chercheurs de l’inventaire général ? Ils scrutent les façades à la recherche de détails qui leur permettrait de mieux comprendre l’histoire des maisons. Créé en du…

©Direction du patrimoine culturel Rodez agglomération