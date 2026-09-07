Parcours architectural Subit et Gouyon, Place Anatole France, Saint-Étienne
dimanche 20 septembre 2026 · Place Anatole France · Saint-Étienne
Informations pratiques
Parcours architectural Subit et Gouyon Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Anatole France Loire
pas de nombre limité de personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Découvrez les architectes Subit et Gouyon
Parcours sur les traces de deux architectes de l’Entre-deux-Guerres qui ont beaucoup œuvré à Saint-Étienne.
Place Anatole France Place Anatole France 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 25 74 32 https://hpse.fr Transports en commun à proximité (tramway Bellevue – La Terrasse)0
Découvrez les architectes Subit et Gouyon
©Serge Marcuzzi
À voir aussi à Saint-Étienne (Loire)
- Navigation sur Internet – initiation, L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize, Saint-Étienne 11 septembre 2026
- Sauvegarder des documents anciens : raviver, résister, réimaginer, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Collège Musée, collège Marc Seguin, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Portes Ouvertes, Association Model’Rail, Saint-Étienne 18 septembre 2026
- Portes ouvertes – jeux sur nos circuits ferroviaires, Association Model’Rail, Saint-Étienne 18 septembre 2026