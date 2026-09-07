Parcours architectural Subit et Gouyon, Place Anatole France, Saint-Étienne

Informations pratiques

Parcours architectural Subit et Gouyon Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Anatole France Loire

pas de nombre limité de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez les architectes Subit et Gouyon

Parcours sur les traces de deux architectes de l’Entre-deux-Guerres qui ont beaucoup œuvré à Saint-Étienne.

Place Anatole France Place Anatole France 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 25 74 32 https://hpse.fr Transports en commun à proximité (tramway Bellevue – La Terrasse)0

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©Serge Marcuzzi