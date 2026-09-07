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Parcours architectural Subit et Gouyon, Place Anatole France, Saint-Étienne

dimanche 20 septembre 2026 · Place Anatole France · Saint-Étienne

Parcours architectural Subit et Gouyon, Place Anatole France, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Anatole France
Adresse
Place Anatole France 42000 Saint-Étienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
pas de nombre limité de personnes

Parcours architectural Subit et Gouyon Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Anatole France Loire

pas de nombre limité de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez les architectes Subit et Gouyon

Parcours sur les traces de deux architectes de l’Entre-deux-Guerres qui ont beaucoup œuvré à Saint-Étienne.

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©Serge Marcuzzi

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