Parcours Baludik « Saint-Quentin Art Déco », RDV devant l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Parcours Baludik « Saint-Quentin Art Déco » Mercredi 29 avril, 10h00 RDV devant l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin Aisne

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00

Muni de votre smartphone et de l’application gratuite Baludik, rejoignez-nous afin d’explorer le centre-ville de Saint-Quentin et découvrir ses nombreux trésors Art Déco. D’étape en étape, suivez ce jeu de piste numérique mêlant mini jeux et informations historiques.

RDV devant l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin place de l’hotel de ville 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 06 32 20 »}]

Visite ludique à l’aide de votre smartphone (pensez à bien le charger), à la découverte de l’Art Déco saint-quentinois