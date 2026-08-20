Parcours « Cimetière de l’Est »., cimetière de l’est, Lille
samedi 19 septembre 2026 · cimetière de l'est · Lille
Informations pratiques
Parcours « Cimetière de l’Est ». Samedi 19 septembre, 14h00 cimetière de l’est Nord
limité 10 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dans ce lieu de mémoire où reposent de nombreuses personnalités lilloises se mêlent des richesses architecturales, et une faune et une flore remarquables.
cimetière de l’est 16 Rue du Ballon, 59800 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328362250 »}]
Dans ce lieu de mémoire où reposent de nombreuses personnalités lilloises se mêlent des richesses architecturales, et une faune et une flore remarquables.
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