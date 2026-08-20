UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Parcours « Cimetière de l’Est »., cimetière de l’est, Lille

samedi 19 septembre 2026 · cimetière de l'est · Lille

Parcours « Cimetière de l’Est »., cimetière de l’est, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
cimetière de l'est
Adresse
16 Rue du Ballon, 59800 Lille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
limité 10 places

Parcours « Cimetière de l’Est ». Samedi 19 septembre, 14h00 cimetière de l’est Nord

limité 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans ce lieu de mémoire où reposent de nombreuses personnalités lilloises se mêlent des richesses architecturales, et une faune et une flore remarquables.

cimetière de l’est 16 Rue du Ballon, 59800 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328362250 »}]
Dans ce lieu de mémoire où reposent de nombreuses personnalités lilloises se mêlent des richesses architecturales, et une faune et une flore remarquables.

©

À voir aussi à Lille (Nord)