Parcours « Cœur de quartier », 74 rue saint gabriel, Lille
samedi 19 septembre 2026 · 74 rue saint gabriel · Lille
Informations pratiques
Parcours « Cœur de quartier » Samedi 19 septembre, 14h00 74 rue saint gabriel Nord
limité 10 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Une pérégrination dans le passé du quartier, entre les grands ouvrages industriels et les bâtiments remarquables qui ont rythmé la vie de ses habitants.
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Une pérégrination dans le passé du quartier, entre les grands ouvrages industriels et les bâtiments remarquables qui ont rythmé la vie de ses habitants.
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