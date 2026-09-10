Parcours « Cœur de quartier », 74 rue saint gabriel, Lille

Informations pratiques

Parcours « Cœur de quartier » Samedi 19 septembre, 14h00 74 rue saint gabriel Nord

limité 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Une pérégrination dans le passé du quartier, entre les grands ouvrages industriels et les bâtiments remarquables qui ont rythmé la vie de ses habitants.

74 rue saint gabriel 74 rue saint gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328362250 »}]

Une pérégrination dans le passé du quartier, entre les grands ouvrages industriels et les bâtiments remarquables qui ont rythmé la vie de ses habitants.

©