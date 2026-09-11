Parcours commentés autour de la Ligne 6, Parcours commenté Ligne 6 – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Paris

Informations pratiques

Parcours commentés autour de la Ligne 6 Samedi 19 septembre, 10h00 Parcours commenté Ligne 6 – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine industriel et architectural de la ligne 6, et visiter un terminus opérationnel.

A partir de 10 ans

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

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Visite commentée « Patrimoine industriel et architectural de la ligne 6 et visite d’un terminus opérationnel »

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