Parcours commentés RER B, Parcours commenté RER B – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Massy
samedi 19 septembre 2026 · Parcours commenté RER B - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Massy
Informations pratiques
Parcours commentés RER B 19 et 20 septembre Parcours commenté RER B – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir le patrimoine industriel et architectural de la ligne B du RER.
A partir de 12 ans
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)
Parcours commenté RER B – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription 91300 Massy-Palaiseau Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Visite commentée « Patrimoine industriel et architectural de la ligne B du RER »
© RATP
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