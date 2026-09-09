Parcours commentés RER B, Parcours commenté RER B – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Massy

Informations pratiques

Parcours commentés RER B 19 et 20 septembre Parcours commenté RER B – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine industriel et architectural de la ligne B du RER.

A partir de 12 ans

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Parcours commenté RER B – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription 91300 Massy-Palaiseau Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Visite commentée « Patrimoine industriel et architectural de la ligne B du RER »

© RATP