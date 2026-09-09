Parcours complet des remparts romains de Nîmes, Musée de la Romanité, Nîmes

Informations pratiques

Parcours complet des remparts romains de Nîmes Dimanche 20 septembre, 09h00 Musée de la Romanité Gard

Gratuit. Sur réservation au 06 80 26 18 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez pour une randonnée de 9 km à la découverte de l’ensemble des remparts romains de Nîmes. Parmi les vestiges les plus célèbres de cette enceinte longue de 6 km figure la porte d’Auguste, ancienne entrée principale de la ville située sur la Via Domitia.

Cette déambulation à travers différents quartiers de Nîmes sera également l’occasion d’aborder des problématiques toujours d’actualité, comme l’alimentation en eau potable ou la lutte contre les inondations.

Visite conçue à partir d’une documentation de Richard Pellé et Yves Manniez.

Par l’association Pont du Gard et Patrimoine

Inscription au 06 80 26 18 96

RDV devant le Musée de la Romanité

Prévoir une tenue adaptée, un chapeau, de l’eau et un pique-nique.

La visite est susceptible d’être reportée en fonction des conditions météorologiques.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 26 18 96 »}] Le parcours muséographique se déroule autour d’un atrium central où est évoqué le site fondateur de la cité : la source de la Fontaine. Conçu selon un schéma chronologique, il comporte quatre sections : l’âge du Fer, l’époque romaine, l’époque médiévale et le legs de l’Antiquité. Les principaux thèmes illustrant chaque période se rapportent à l’urbanisme et à l’architecture publique, aux formes de l’habitat, au décor domestique, aux objets de la vie quotidienne, à l’économie (agriculture, artisanat, commerce), aux témoignages de la vie spirituelle (religions et pratiques funéraires) et aux productions artistiques. La diffusion des contenus du musée est facilitée par la contextualisation des artefacts exposés quand cela est possible, et par l’intégration dans le parcours muséographique de supports numériques divers. En voiture : Autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction centre-ville. Parking relais A54 Caissargues puis Trambus ou parking Indigo Nîmes Arènes. Arrêt minute au niveau du restaurant « Le Cheval Blanc – Wine Bar » pour les personnes à mobilité réduite. Trambus : lignes 1,2 et 4 – Arrêt Arènes ou Musée de la Romanité (12 minutes depuis le parking relais A54). Train : gare TGV Nîmes Centre à 10mn à pied, ou gare Nîmes-Pont-du-Gard. Avion : aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée.

Un parcours de 9km pour découvrir l’ensemble des remparts romains de Nîmes. L’un des plus célèbres vestiges de cette enceinte de 6 km est la porte d’Auguste, entrée principale de la ville située sur …