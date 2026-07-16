Parcours croisé Dream on au Frac et au MusBA, Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux
jeudi 27 août 2026 · Frac Nouvelle-Aquitaine MECA · Bordeaux
Informations pratiques
Parcours croisé Dream on au Frac et au MusBA Jeudi 27 août, 14h00 Frac Nouvelle-Aquitaine MECA Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00
Au Frac à la MÉCA puis au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Venez participer à une visite décalée et sensible d’une sélection d’œuvres de l’exposition Chambres, ghosts & digitales du Frac puis de la collection du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux autour du rêve, de l’intime, de la quête d’identité et de l’espace à soi.
Une collation sucrée est prévue au milieu du parcours.
Rendez-vous au Frac MÉCA, fin du parcours au MusBA.>
>>> Informations pratiques
/! chaque participant·e doit prévoir un ticket de bus à sa charge pour le parcours /!
à partir de 12 ans !
Lieu de rendez-vous : Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 5 parvis Corto Maltese 33 800 Bordeaux
Frac Nouvelle-Aquitaine MECA 5 parvis corto maltese 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-reservation-frac-meca-1747899111 »}]
Visites décalées au Frac MÉCA et au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Antoine Fouchard
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