Parcours croisé Dream on au Frac et au MusBA, Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux

Informations pratiques

Parcours croisé Dream on au Frac et au MusBA Jeudi 27 août, 14h00 Frac Nouvelle-Aquitaine MECA Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Au Frac à la MÉCA puis au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Venez participer à une visite décalée et sensible d’une sélection d’œuvres de l’exposition Chambres, ghosts & digitales du Frac puis de la collection du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux autour du rêve, de l’intime, de la quête d’identité et de l’espace à soi.

Une collation sucrée est prévue au milieu du parcours.

Rendez-vous au Frac MÉCA, fin du parcours au MusBA.>

>>> Informations pratiques

/! chaque participant·e doit prévoir un ticket de bus à sa charge pour le parcours /!

à partir de 12 ans !

Lieu de rendez-vous : Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 5 parvis Corto Maltese 33 800 Bordeaux

Frac Nouvelle-Aquitaine MECA 5 parvis corto maltese 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-reservation-frac-meca-1747899111 »}]

Visites décalées au Frac MÉCA et au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Antoine Fouchard