Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne, Avenue Montaigne, Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Avenue Montaigne · Paris
Informations pratiques
Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne 18 et 19 septembre Avenue Montaigne Paris
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, partez à la découverte de l’avenue de la mode !
Avec cette visite guidée, plonger dans l’histoire urbaine du quartier de la haute-couture.
Attention : la visite ne prévoit pas d’entrée dans les maisons de couture existantes.
Avenue Montaigne 30 avenue Montaigne 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-parcours-dans-le-quartier-de-l-avenue-montaigne-113693 »}]
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© actisce
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