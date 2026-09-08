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Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne, Avenue Montaigne, Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Avenue Montaigne · Paris

Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne, Avenue Montaigne, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Avenue Montaigne
Adresse
30 avenue Montaigne 75008 Paris
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Limité à 20 personnes

Parcours dans le quartier de l’avenue Montaigne 18 et 19 septembre Avenue Montaigne Paris

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, partez à la découverte de l’avenue de la mode !

Avec cette visite guidée, plonger dans l’histoire urbaine du quartier de la haute-couture.
Attention : la visite ne prévoit pas d’entrée dans les maisons de couture existantes.

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