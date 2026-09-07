Parcours d’architecte : Germain Olivier, Office de tourisme du Grand Montauban, Montauban
samedi 17 octobre 2026 · Office de tourisme du Grand Montauban · Montauban
Informations pratiques
Parcours d’architecte : Germain Olivier Samedi 17 octobre, 16h30 Office de tourisme du Grand Montauban Tarn-et-Garonne
Sur réservation. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T18:15:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:30:00+02:00 – 2026-10-17T18:15:00+02:00
Parcourez la ville sur les traces de Germain Olivier, architecte municipal de 1914 à 1920. Théâtre, Maison du Peuple et commandes privées témoignent encore aujourd’hui de son talent et de la diversité de son œuvre.
Au fil de la visite, prenez le temps d’observer les façades et découvrez les caractéristiques de son style, entre tradition et modernité.
Durée : 1h45. Jauge : 30 personnes.
Réservation obligatoire : billets délivrés sur place ou sur www.montauban-tourisme.com : 6,50 € / 4,50 €
Office de tourisme du Grand Montauban Esplanade des fontaines, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563636060 http://www.montauban.tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.montauban-tourisme.com »}] [{« link »: « http://www.montauban-tourisme.com »}]
Venez parcourir la ville sur les traces de Germain Olivier, architecte de la ville de 1914 à 1920. Plusieurs de ses réalisations, commandes publiques (théâtre, maison du Peuple) ou privées, de son En…
© CIAP
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