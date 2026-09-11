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Parcours de motricité, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

vendredi 18 décembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles

Parcours de motricité, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil
Adresse
26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Parcours de motricité 18 et 19 décembre Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T14:30:00+01:00 – 2026-12-18T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T10:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Développer ses capacités motrices et sa coordination tout en s’amusant.
Une expérience ludique adaptée aux tout-petits !

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Atelier

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles

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