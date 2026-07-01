Parcours découverte des abouts de poutres sculptés, Hôtel de Ville, Troyes

Informations pratiques

Parcours découverte des abouts de poutres sculptés 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Public famille, laissez-vous guider dans la ville, à la découverte des représentations diverses sculptées sur les abouts de poutre. Animaux fantastiques, personnages imaginaires, végétaux….un monde peuple le décor de nos maisons troyennes.

Visite menée par un guide-conférencier, dans le cadre du Label « Ville et pays d’art et d’histoire ».

Départ devant l’Hôtel de Ville – Stand VPAH

Hôtel de Ville Place Alexandre Israël, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 33 33 http://www.vpah-troyes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.vpah-troyes.fr »}] L’Hôtel de ville de Troyes est un des rares édifices civils de style Louis XIII, dont la restauration de la façade a été achevée en 2012. Sa façade comporte des colonnes de marbre noir et une niche percée abritant une sculpture représentant Minerve casquée, en remplacement d’une statue de Louis XIV détruite durant la Révolution.

Public famille, laissez-vous guider dans la ville, à la découverte des représentations diverses sculptées sur les abouts de poutre. Animaux fantastiques, personnages imaginaires, végétaux….un monde…

© Animation du Patrimoine, Ville de Troyes