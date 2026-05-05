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Parcours découverte : réveillons la mémoire de nos maisons !, La Bastide l’Evêque, Le Bas Ségala

Parcours découverte : réveillons la mémoire de nos maisons !, La Bastide l’Evêque, Le Bas Ségala

Parcours découverte : réveillons la mémoire de nos maisons !, La Bastide l’Evêque, Le Bas Ségala dimanche 28 juin 2026.

Lieu : La Bastide l'Evêque

Adresse : La Bastide l'Evêque

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit. Sans réservation.

Parcours découverte : réveillons la mémoire de nos maisons ! Dimanche 28 juin, 15h00 La Bastide l’Evêque Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Déambulation libre dans la bastide

Parcourez librement la bastide et plongez dans la vie du village d’autrefois !

Au fil des ruelles, des objets, des vitrines et des ardoises réveillent la mémoire des maisons et du quotidien passé.

La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
Déambulez librement dans la bastide et retrouvez la vie du village autrefois ! patrimoine village

© Mairie Le Bas Ségala

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