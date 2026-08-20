Parcours d’énigmes au cœur du circuit, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Parcours d’énigmes au cœur du circuit 19 et 20 septembre Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcours d’énigmes au cœur du circuit

Un vol presque parfait… ? Profitant du chantier de rénovation du château, une taupe s’est infiltrée dans l’équipe, envoyée par un riche collectionneur… En soutien, le « boss » vous envoie, vous, fidèle(s) homme(s) de main. Votre mission : localiser un tableau fraichement installé, collecter les informations compilées par la taupe et dérober l’œuvre sans bavure.

Serez-vous à la hauteur ?

Chaque indice récupéré dans les salles du musée vous rapprochera un peu plus de la vérité… Attention à ne pas vous faire berner !

Un parcours d’énigmes à expérimenter seul(e), en famille ou entre amis.

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.

Parcours d’énigmes au cœur du circuit

©Ville de Montbéliard