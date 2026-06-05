Parcours des Deux Ponts 2026 – Marche et course à pied La Cambuse Nantes
Parcours des Deux Ponts 2026 – Marche et course à pied La Cambuse Nantes dimanche 7 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 10:00 –
Gratuit : non 2 € 2 €Inscription sur Hello AssoInscription sur place possible aussi (prévoir de la monnaie). Adulte, En famille, Jeune Public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant, Tout public
En famille, seul ou entre amis venez participer à la 5e édition du Parcours des 2 Ponts. Deux boucles au choix de 4 ou 6 km.Départ à 10h de la guinguette « La Cambuse » à Pirmil-Nantes. Pas de chrono, pas de classement.Ouvert à toutes et tous.Convivialité assurée.Déguisements bienvenus.Chacun est invité à courir, marcher à son rythme. Un moment de partage autour d’un pot à l’ombre de la guinguette « La Cambuse » vous sera proposé en fin de parcours.
La Cambuse Nantes 44200
https://www.helloasso.com/associations/association-sud-loire-animation/evenements/parcours-des-deux-ponts-2025
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