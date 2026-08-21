Parcours « Des origines du quartier au lieu de villégiature »., Rue du Faubourg de Roubaix, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Faubourg de Roubaix · Lille
Informations pratiques
Parcours « Des origines du quartier au lieu de villégiature ». Samedi 19 septembre, 14h00 Rue du Faubourg de Roubaix Nord
limité 10 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Retracez l’histoire de Saint-Maurice Pellevoisin, de la construction de l’église Saint-Maurice-des-Champs aux élégantes villas du début du 20e siècle.
Rue du Faubourg de Roubaix 160 Rue du Faubourg de Roubaix, 59800 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328362250 »}]
Retracez l’histoire de Saint-Maurice Pellevoisin, de la construction de l’église Saint-Maurice-des-Champs aux élégantes villas du début du 20e siècle.
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