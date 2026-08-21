Parcours « Des origines du quartier au lieu de villégiature »., Rue du Faubourg de Roubaix, Lille

Informations pratiques

Parcours « Des origines du quartier au lieu de villégiature ». Samedi 19 septembre, 14h00 Rue du Faubourg de Roubaix Nord

limité 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Retracez l’histoire de Saint-Maurice Pellevoisin, de la construction de l’église Saint-Maurice-des-Champs aux élégantes villas du début du 20e siècle.

Rue du Faubourg de Roubaix 160 Rue du Faubourg de Roubaix, 59800 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328362250 »}]

Retracez l’histoire de Saint-Maurice Pellevoisin, de la construction de l’église Saint-Maurice-des-Champs aux élégantes villas du début du 20e siècle.

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