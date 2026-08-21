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Parcours « Des origines du quartier au lieu de villégiature »., Rue du Faubourg de Roubaix, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Faubourg de Roubaix · Lille

Parcours « Des origines du quartier au lieu de villégiature »., Rue du Faubourg de Roubaix, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue du Faubourg de Roubaix
Adresse
160 Rue du Faubourg de Roubaix, 59800 Lille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
limité 10 places

Parcours « Des origines du quartier au lieu de villégiature ». Samedi 19 septembre, 14h00 Rue du Faubourg de Roubaix Nord

limité 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Retracez l’histoire de Saint-Maurice Pellevoisin, de la construction de l’église Saint-Maurice-des-Champs aux élégantes villas du début du 20e siècle.

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Retracez l’histoire de Saint-Maurice Pellevoisin, de la construction de l’église Saint-Maurice-des-Champs aux élégantes villas du début du 20e siècle.

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