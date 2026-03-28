Parcours : domestique ou sauvage, shats et chiens, histoire de leur domestication, Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon

Parcours : domestique ou sauvage, shats et chiens, histoire de leur domestication Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Musée Blanche Hoschedé-Monet Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Parcours guidé, en autonomie, proposé dans le cadre du festival AnthropoScène « Domestique ou sauvage » porté par le Tangram Scène Nationale – Evreux.

Le musée Blanche Hoschedé-Monet possède une collection unique d’art animalier, bénéficiant de dépôts prestigieux du musée du Louvre et d’Orsay. Les œuvres de Rembrandt Bugatti, Théophile-Alexandre Steinlen, Paul Jouve et François Pompon illustrent une histoire artistique et scientifique de la conservation du patrimoine naturel depuis l’ère industrielle. Le nouveau parcours propose une sélection d’animaux de nos campagnes, entre animaux de compagnie et animaux domestiques peints et sculptés par des artistes animaliers et permettant de retracer une brève histoire de l’évolution du rapport de l’homme et l’animal à travers le processus de domestication.

Il y a plusieurs milliers d’années, l’homme a apprivoisé et élevé certaines espèces animales pour répondre à ses besoins, que ce soit pour l’alimentation, le travail ou la compagnie. Ce phénomène a profondément transformé la relation entre l’humain et la nature, permettant le développement des sociétés sédentaires, de l’agriculture et de l’élevage.

Grâce à la sélection et à l’adaptation progressive des animaux, la domestication a joué un rôle clé dans l’évolution culturelle et économique des civilisations. Dans le cas des chiens, premiers animaux domestiqués, l’homme a pratiqué une sélection rigoureuse pour créer des races aux caractéristiques variées. A travers une sélection de plaques sculptées à l’effigie de différentes races de chien, vous découvrirez de quelle manière chaque race a été façonnée pour la chasse, la garde, le travail agricole, ou simplement comme compagnons.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 Rue du Pont, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie 0232647905 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee Le musée Blanche Hoschedé-Monet met à l’honneur la création impressionniste sur la Seine aux portes de l’Eure et de la Normandie, de Claude Monet à Pierre Bonnard. Vous y découvrirez une importante collection de paysages du Val de Seine et des grands sites naturels de Normandie, signés par les artistes de la célèbre famille Hoschedé-Monet-Butler et les artistes américains et étrangers de la colonie de Giverny.

Le musée se distingue également par sa collection unique d’art animalier, bénéficiant de dépôts prestigieux du musée du Louvre et d’Orsay. La collection d’oiseaux naturalisés, à l’origine du musée, côtoie les œuvres de Rembrandt Bugatti, Théophile-Alexandre Steinlen, Paul Jouve et François Pompon. Cette section illustre une histoire artistique et scientifique de la conservation du patrimoine naturel depuis l’ère industrielle.

Lieu de découverte et d’émerveillement, le musée Blanche Hoschedé-Monet invite régulièrement des artistes contemporains à dialoguer avec les collections patrimoniales orientées vers les représentations de la nature. Un riche programme d’activité autour de ses collections est proposé tout au long de l’année. Au cœur des salles, des espaces pédagogiques et de lecture sont installés pour offrir aux visiteurs des parenthèses artistiques et de détente.

En somme, un lieu pour s’évader et se penser dans le Monde et parmi le Vivant. En train : ligne Paris Saint-Lazare / Rouen, arrêt en gare de Vernon-Giverny. En voiture : entre Paris et Rouen, A13 sortie Vernon, parking Georges Clémenceau. En vélo : parking à vélos disponible dans la cour du musée.

Parcours guidé, en autonomie, proposé dans le cadre du festival AnthropoScène « Domestique ou sauvage » porté par le Tangram Scène Nationale – Evreux.

© Musée Blanche Hoschedé-Monet, ville de Vernon