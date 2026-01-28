Parcours d’orientation sur le site naturel de Mézières-Ecluzelles

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le site naturel de Mézières-Ecluzelles se compose d’un étang de 130 hectares, de marais et aussi d’un coteau calcaire typique des bords de

l’Eure. Savez-vous que des parcours d’orientation sont installés site ce site ?

Venez relever le défi en trouvant les balises cachées sur le coteau et autour du plan d’eau en suivant le plan du parcours d’orientation mis à disposition à la Maison des Espaces Naturels. Une façon ludique de découvrir ce site naturel d’exception.

Gratuit

RDV dès 9h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mézières-Ecluzelles natural site comprises a 130-hectare pond, marshes and a limestone hillside typical of the banks of the Eure

of the Eure. Did you know that orienteering courses have been set up on this site?

L’événement Parcours d’orientation sur le site naturel de Mézières-Ecluzelles Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX