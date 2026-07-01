Parcours en calèche dans les rues de lyon. Découverte de l’attelage, Place Bellecour, Lyon
dimanche 20 septembre 2026 · Place Bellecour · Lyon
Informations pratiques
Parcours en calèche dans les rues de lyon. Découverte de l’attelage Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h00 Place Bellecour Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00
Balade en calèches dans les rue du 6 eme et 2 eme arrondissement de lyon, le dimanche 20 septembre , de 10 H à 13 H. Découverte de l attelage .
Place Bellecour 2 Place bellecour, 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0608339560 http://www.voituresdantan.fr http://www.voituresdantan.fr Parcours dans les rues de Lyon, avec plusieurs attelages
Balade en calèches dans les rue du 6 eme et 2 eme arrondissement de lyon, le dimanche 20 septembre , de 10 H à 13 H. Découverte de l attelage .
Voitures d ‘antan
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