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Parcours en calèche dans les rues de lyon. Découverte de l’attelage, Place Bellecour, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place Bellecour · Lyon

Parcours en calèche dans les rues de lyon. Découverte de l’attelage, Place Bellecour, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Bellecour
Adresse
2 Place bellecour, 69002 Lyon
Ville
69002 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Parcours en calèche dans les rues de lyon. Découverte de l’attelage Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h00 Place Bellecour Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Balade en calèches dans les rue du 6 eme et 2 eme arrondissement de lyon, le dimanche 20 septembre , de 10 H à 13 H. Découverte de l attelage .

Place Bellecour 2 Place bellecour, 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0608339560 http://www.voituresdantan.fr http://www.voituresdantan.fr Parcours dans les rues de Lyon, avec plusieurs attelages
Balade en calèches dans les rue du 6 eme et 2 eme arrondissement de lyon, le dimanche 20 septembre , de 10 H à 13 H. Découverte de l attelage .

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