?? Parcours Énigmes livret jeux enfant Noël à travers les Âges Sully-sur-Loire

Parcours Énigmes livret jeux enfant Noël à travers les Âges

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 6 EUR

Tarif enfant

Date :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-19

Du 19 au 31 décembre 2026, le Château de Sully-sur-Loire lance un défi de taille à tous les jeunes explorateurs. Pour cette fin d’année, ne vous contentez pas de visiter… menez l’enquête !

Ta mission de Noël

Le livret-jeux enfant Noël à travers les âges est le compagnon indispensable de tes vacances. Muni de ton précieux carnet, parcours les salles du château et remonte le temps pour découvrir comment cette fête magique était célébrée autrefois.

Mais attention, le chemin est semé d’embûches

?? Énigmes corsées Il te faudra un œil de lynx pour débusquer les indices cachés dans les décors.

?? Défis historiques Réponds aux questions et relève les challenges pour prouver ta valeur. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

From December 19 to 31, 2026, the Château de Sully-sur-Loire is issuing a major challenge to all young explorers. This year-end, don’t just visit… investigate!

