Parcours « Entre guinguettes et cité ouvrière », 74 rue saint gabriel, Lille
samedi 19 septembre 2026 · 74 rue saint gabriel · Lille
Informations pratiques
Parcours « Entre guinguettes et cité ouvrière » Samedi 19 septembre, 14h00 74 rue saint gabriel Nord
Limité 10 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À la découverte d’une initiative originale sur le logement ouvrier au temps des filatures et des guinguettes.
74 rue saint gabriel 74 rue saint gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328362250 »}]
À la découverte d’une initiative originale sur le logement ouvrier au temps des filatures et des guinguettes.
©
À voir aussi à Lille (Nord)
- Back To The 80’s !, Le Bistrot de St So, Lille 21 août 2026
- Création d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille 22 août 2026
- Visite à deux voix: Nature et architecture, Jardin des plantes, Lille 25 août 2026
- Les Rencards du Climat – Mensuel Août, Arkose, Lille 25 août 2026
- Confection de bouquets de Dahlia, Jardin des plantes, Lille 26 août 2026