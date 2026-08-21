Parcours « Entre guinguettes et cité ouvrière », 74 rue saint gabriel, Lille

Informations pratiques

Parcours « Entre guinguettes et cité ouvrière » Samedi 19 septembre, 14h00 74 rue saint gabriel Nord

Limité 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À la découverte d’une initiative originale sur le logement ouvrier au temps des filatures et des guinguettes.

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À la découverte d’une initiative originale sur le logement ouvrier au temps des filatures et des guinguettes.

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