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Parcours « Entre guinguettes et cité ouvrière », 74 rue saint gabriel, Lille

samedi 19 septembre 2026 · 74 rue saint gabriel · Lille

Parcours « Entre guinguettes et cité ouvrière », 74 rue saint gabriel, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
74 rue saint gabriel
Adresse
74 rue saint gabriel
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Limité 10 places

Parcours « Entre guinguettes et cité ouvrière » Samedi 19 septembre, 14h00 74 rue saint gabriel Nord

Limité 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À la découverte d’une initiative originale sur le logement ouvrier au temps des filatures et des guinguettes.

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À la découverte d’une initiative originale sur le logement ouvrier au temps des filatures et des guinguettes.

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