Parcours expert et soft pause au lac des Confins La Giettaz
Parcours expert et soft pause au lac des Confins La Giettaz vendredi 12 juin 2026.
La Giettaz
Parcours expert et soft pause au lac des Confins
La Giettaz Savoie
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Un tracé pour les 2 niveaux sans difficultés majeures… Avec des montées douces les Aravis, la Croix Fry puis le col méconnu de Merdassier, très roulant. La pause au lac des Confins, s’impose, pour profiter du cadre et conclure la semaine en beauté.
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La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com
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English : Expert Ride break at Lake Confins
A route for both levels without any major difficulties… With gentle climbs: the Aravis, the Croix Fry and then the little-known Merdassier pass, which is very easy to cycle. A break at Lac des Confins is a must, to enjoy the setting and end the week on a high note.
L’événement Parcours expert et soft pause au lac des Confins La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme du Val d’Arly
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