Parcours expert Montée du Semnoz Chef-Lieu La Giettaz

La Giettaz

Parcours expert Montée du Semnoz

Chef-Lieu 1262 route du Col des Aravis La Giettaz Savoie

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Un parcours journée grandiose de La Giettaz au lac d’Annecy, puis la redoutable montée du Semnoz par Quintal, longue et panoramique, avant de conclure en beauté avec les cols de la Croix Fry et des Aravis. Un défi complet entre lacs, forêts et sommets !

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Chef-Lieu 1262 route du Col des Aravis La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

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English : Expert Ride Ascent of Semnoz

A spectacular day-long route: from La Giettaz to Lake Annecy, then the formidable climb up Semnoz via Quintal, long and panoramic, before finishing in style with the Croix Fry and Aravis passes. A complete challenge between lakes, forests and peaks!

L’événement Parcours expert Montée du Semnoz La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme du Val d’Arly