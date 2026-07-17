Parcours France-Amérique : visites guidées, Bibliothèque Choiseul, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Choiseul · Versailles
Informations pratiques
Parcours France-Amérique : visites guidées Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Bibliothèque Choiseul Yvelines
Réservation sur place le jour même
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, deux conservateurs du patrimoine vous commentent le parcours « France-Amérique ». Pour découvrir l’histoire des relations franco-américaine à travers une centaine de documents anciens.
Bibliothèque Choiseul 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://bibliotheque.versailles.fr/ https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics.
Visite commentée « Parcours France-Amérique »
© Redpaln
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