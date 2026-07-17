Parcours France-Amérique : visites guidées pour enfants, Bibliothèque Choiseul, Versailles
dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque Choiseul · Versailles
Informations pratiques
Parcours France-Amérique : visites guidées pour enfants Dimanche 20 septembre, 11h00 Bibliothèque Choiseul Yvelines
Sur inscription dès le 20 août
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Une visite guidée adaptée pour faire découvrir aux plus jeunes le parcours France-Amérique, retraçant l’histoire des relations franco-américaine à travers une centaine de documents anciens. Les enfants sont invités à venir déguisés !
Bibliothèque Choiseul 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://bibliotheque.versailles.fr/ https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972890 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.patrimoine@versailles.fr »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics.
Visite commentée pour enfant « Parcours France-Amérique »
© Redpaln
À voir aussi à Versailles (Yvelines)
- Soirée jeux, Ludothèque de Versailles, Versailles 17 juillet 2026
- La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée) Versailles 24 juillet 2026
- Visite guidée thématique : Un jardin de transmission depuis l’origine, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles 26 juillet 2026
- Les Grandes Eaux Nocturnes de Feu 2026 Jardins du Château de Versailles Versailles 16 août 2026
- Après-midi « Découverte des arts du cirque au musée Lambinet » 7-12 ans, Musée Lambinet, Versailles 27 août 2026