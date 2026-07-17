Parcours France-Amérique : visites guidées pour enfants, Bibliothèque Choiseul, Versailles

Informations pratiques

Parcours France-Amérique : visites guidées pour enfants Dimanche 20 septembre, 11h00 Bibliothèque Choiseul Yvelines

Sur inscription dès le 20 août

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une visite guidée adaptée pour faire découvrir aux plus jeunes le parcours France-Amérique, retraçant l’histoire des relations franco-américaine à travers une centaine de documents anciens. Les enfants sont invités à venir déguisés !

Bibliothèque Choiseul 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://bibliotheque.versailles.fr/ https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972890 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.patrimoine@versailles.fr »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics.

Visite commentée pour enfant « Parcours France-Amérique »

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