Parcours Gobelins – Création et transmission des savoir-faire, Enclos des Gobelins, Paris

Informations pratiques

Parcours Gobelins – Création et transmission des savoir-faire 19 et 20 septembre Enclos des Gobelins Paris

Dernière entrée à 18h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cœur de la Manufacture des Gobelins, découvrez les savoir-faire qui font la renommée des Manufactures nationales et partez à la rencontre de celles et ceux qui les transmettent aujourd’hui aux générations futures.

Le parcours débute par la découverte de l’École des Arts textiles du Mobilier national, où les élèves présenteront leurs chefs-d’œuvre et réaliseront des démonstrations de tissage, offrant un aperçu de leur formation aux métiers d’art.

Les visiteurs pourront ensuite pénétrer dans la Manufacture des Gobelins, où les artisans lissiers présenteront plusieurs tapisseries en cours de réalisation et partageront les gestes et techniques qui perpétuent cette tradition pluriséculaire.

Le parcours se poursuivra avec la découverte de Petit Mob’, le studio de création destiné au jeune public. Les ateliers ouvriront exceptionnellement leurs portes et proposeront des initiations au tissage ainsi qu’un atelier « Petit ensemblier ». Les visiteurs pourront également découvrir les réalisations des deux premières années du programme pédagogique « Je tisse Picasso », mené par les Manufactures nationales.

Les visiteurs découvriront également l’atelier de teinture, véritable laboratoire de la couleur où sont élaborées les nuances destinées aux manufactures. Ils pourront y découvrir l’impressionnant nuancier du Mobilier national, constitué de milliers d’échantillons et indispensable à la restitution fidèle des œuvres comme à la création contemporaine.

Dans la chapelle des Gobelins, la maison Lepaute sera exceptionnellement présente pour y présenter la restauration de l’horloge monumentale, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir les différentes étapes de ce chantier d’exception et les savoir-faire mobilisés pour redonner vie à cette œuvre patrimoniale.

Le parcours sera complété par l’ouverture exceptionnelle des espaces de formation situés côté Berbier, permettant de découvrir l’ensemble des filières de formation proposées par les Manufactures nationales.

Enfin, les visiteurs pourront faire une pause gourmande grâce au food truck Le Breton Vagabond, qui proposera tout au long du week-end une sélection de crêpes et de spécialités bretonnes.

Enclos des Gobelins 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr

Visite libre

© Mobilier national