AGENDA · La Ciotat
Parcours Historique du Centre Ancien, Office du Tourisme de La Ciotat, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Office du Tourisme de La Ciotat · La Ciotat
Informations pratiques
Parcours Historique du Centre Ancien 19 et 20 septembre Office du Tourisme de La Ciotat Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Venez découvrir le centre ville de La Ciotat à travers une visite commentée.
Office du Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole 13600, La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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