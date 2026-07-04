Parcours Historique du Centre Ancien, Office du Tourisme de La Ciotat, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Office du Tourisme de La Ciotat · La Ciotat

Informations pratiques

Parcours Historique du Centre Ancien 19 et 20 septembre Office du Tourisme de La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir le centre ville de La Ciotat à travers une visite commentée.

Office du Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole 13600, La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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