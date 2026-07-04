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AGENDA · La Ciotat

Parcours Historique du Centre Ancien, Office du Tourisme de La Ciotat, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Office du Tourisme de La Ciotat · La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office du Tourisme de La Ciotat
Adresse
Boulevard Anatole 13600, La Ciotat
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône

Parcours Historique du Centre Ancien 19 et 20 septembre Office du Tourisme de La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir le centre ville de La Ciotat à travers une visite commentée.

Office du Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole 13600, La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir le centre ville de La Ciotat à travers une visite commentée.

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