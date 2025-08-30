Parcours immersif « Voyager en 1900 », Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier, Apremont-sur-Allier

Informations pratiques

Parcours immersif « Voyager en 1900 » 19 et 20 septembre Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier Cher

Compris avec l’entrée au Parc floral

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

C’est pour raconter la Grande Époque, période d’effervescence marquée par l’industrialisation galopante, et pour mettre en scène une magnifique collection de calèches du XIXᵉ siècle que le parcours-spectacle « Le grand départ » a été imaginé. Le visiteur pénètre dans les écuries et, par un jeu de mécanisme étonnant, est projeté à l’été 1900. Il est accueilli dans un vieux cinéma par Marcel, projectionniste, et, confortablement installé dans des banquettes d’époque, il part à la rencontre d’Eugène et d’Antoinette Schneider, alors propriétaires du château d’Apremont. Eugène Schneider, maître de forges et grand industriel de son temps, doit se rendre à Paris pour inaugurer son propre pavillon à l’exposition universelle de 1900.

Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier 32 Rue Madame Eugène Schneider, 18150 Apremont-sur-Allier, France Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire +33248775506 http://www.apremont-sur-allier.com La commune d’Apremont-sur-Allier est située sur les hauteurs de la rive gauche du cours d’eau éponyme, au sud-ouest de Nevers. Le château et son parc floral constituent la trame principale du village médiéval. Ce jardin remarquable doit sa structure actuelle à Gilles de Brissac qui transforma les lieux dans la seconde moitié du XXe siècle. Après des voyages paysagés en Angleterre, ce dernier eu comme idée de créer un patrimoine durable à Apremont-sur-Allier pour éviter l’urbanisme des années 1950. Dès 1970, le parti était pris : c’est le jardin qui serait le ciment durable du territoire du village. La base du parc floral actuel est composée principalement de vivaces et d’arbustes et organisée par les différents points d’eau que sont la cascade, les étangs et les ruisseaux approvisionnant l’Allier. Au sol, comme en Angleterre, on peut marcher sur une pelouse verdoyante, les allées sont presque inexistantes. Ce cadre épuré s’accompagne de plusieurs fabriques, des constructions à vocation ornementale, qui viennent ponctuer le parcours et guider le promeneur. On observera notamment un pont chinois et un pavillon turc, dans la tradition des fabriques exotiques en vogue dans les jardins au XVIIIe siècle invitant au voyage. Puis un belvédère de style néoclassique russe, imaginé par le peintre décorateur Alexandre Serebriakoff, surplombe le parc, ce qui permet d’en observer la trame végétale de plusieurs hectares, et offre un point de vue sur les maisons pittoresques du village dans la vallée. À l’image de la pergola habillée de glycines aux fleurs en grappes, la réussite des associations de couleurs et de fleurs sur l’ensemble du parc floral est l’atout maître du lieu. A 14 kms de Nevers, 60 kms de Bourges et 250 kms de Paris par l’Autoroute 77, sortie n°37. 3 parkings voiture à proximité du Parc.

C’est pour raconter la Grande Époque, période d’effervescence marquée par l’industrialisation galopante, et pour mettre en scène une magnifique collection de calèches du XIXᵉ siècle que le « Le grand…

S.H.A.P