« Parcours jacquaires »: découvrez l’itinéraire des pèlerins de St Jacques de Compostelle au départ de Saint-Nizier à travers le Vieux-Lyon, Église Saint-Nizier, Lyon

Informations pratiques

« Parcours jacquaires »: découvrez l’itinéraire des pèlerins de St Jacques de Compostelle au départ de Saint-Nizier à travers le Vieux-Lyon 19 et 20 septembre Église Saint-Nizier Rhône

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Parcourir l’itinéraire emprunté autrefois par les pèlerins de Saint-Jacques, en partant du parvis de Saint-Nizier en direction de Saint-Just, puis retour vers Fourvière en passant par le théatre romain.

Église Saint-Nizier Place Saint-Nizier, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.saintnizier.fr/association-les-amis-de-saint-nizier [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 20 61 61 »}] Église du XIVe siècle de style gothique flamboyant bâtie sur le site d’un oratoire du 2e siècle, lieu de prière des Premiers Chrétiens de Lyon.

Dans l’église, les nefs latérales et les chapelles restaurées abritent de nombreuses œuvres d’art, tableaux et sculptures, dont la statue de Notre-Dame de Grâce, œuvre d’Antoine Coysevox, sculpteur de Louis XIV à Versailles, et la statue récente de la Bienheureuse Pauline Jaricot, vénérée pour sa charité au XIXe siècle.

Sur les piliers, le Chemin de Croix peint par Bruno Desroche en 2020 nous interpelle par sa lumineuse actualité. De remarquables vitraux illuminent l’ensemble de cette église.

La crypte, recouverte de mosaïques récemment restaurées, conserve la mémoire du martyr des chrétiens dont Saint Pothin et Sainte Blandine, lors des persécutions de l’an 177.

Parcourir l’itinéraire emprunté autrefois par les pèlerins de Saint-Jacques, en partant du parvis de Saint-Nizier en direction de Saint-Just, puis retour vers Fourvière en passant par le théatre…

©Compostelle en Rhône-Alpes