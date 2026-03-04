PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE Mardi 28 avril, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Découvrez comment Google Agenda peut vous aider à mieux gérer votre temps ! Pas à pas, vous apprendrez à créer des événements, programmer des rappels, organiser vos rendez-vous et garder une vue claire sur vos activités. Un moment idéal pour gagner en clarté, efficacité et sérénité !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Planifier les rendez-vous avec un agenda en ligne atelier numérique

