Parcours mosaïque Roubaix
Parcours mosaïque Roubaix samedi 6 juin 2026.
Roubaix
Parcours mosaïque
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
**En écho à la Saison Méditerranée 2026, inspirez vous des zelliges marocains pour décorer un coffret en mosaïque.**
Exprimez votre créativité à travers différents matériaux bois, tesselles en pâte de verre, émaux de Briare, miroir argent et or, grés cérame, tiges de verre millefiori de couleurs multiples. Apprenez à découper, agencer, coller pour décorer en volume. Consolidez vos compétences et prenez le temps de créer avec cet atelier pensé en deux séances consécutives.
**En écho à la Saison Méditerranée 2026, inspirez vous des zelliges marocains pour décorer un coffret en mosaïque.**
Exprimez votre créativité à travers différents matériaux bois, tesselles en pâte de verre, émaux de Briare, miroir argent et or, grés cérame, tiges de verre millefiori de couleurs multiples. Apprenez à découper, agencer, coller pour décorer en volume. Consolidez vos compétences et prenez le temps de créer avec cet atelier pensé en deux séances consécutives. .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
**Echoing the Mediterranean Season 2026, be inspired by Moroccan zelliges to decorate a mosaic box
Express your creativity through a variety of materials: wood, glass paste tesserae, Briare enamels, silver and gold mirrors, porcelain stoneware, multi-colored millefiori glass rods. Learn how to cut, arrange, glue and decorate in volume. Consolidate your skills and take the time to create with this workshop designed in two consecutive sessions.
L’événement Parcours mosaïque Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme
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