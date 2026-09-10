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Parcours « Nature en ville », place Saint-Christophe, 02200 Soissons, Soissons

samedi 19 septembre 2026 · place Saint-Christophe, 02200 Soissons · Soissons

Parcours « Nature en ville », place Saint-Christophe, 02200 Soissons, Soissons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
place Saint-Christophe, 02200 Soissons
Adresse
place Saint-Christophe, 02200 Soissons
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne

Parcours « Nature en ville » Samedi 19 septembre, 14h00 place Saint-Christophe, 02200 Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Comment concilier aménagement urbain et biodiversité ? Cette visite commentée vous propose de découvrir les coulisses de la transformation végétale de Soissons.

place Saint-Christophe, 02200 Soissons place Saint-Christophe, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
Comment concilier aménagement urbain et biodiversité ? Cette visite commentée vous propose de découvrir les coulisses de la transformation végétale de Soissons.

©Ville Soissons

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