Parcours « Nature en ville », place Saint-Christophe, 02200 Soissons, Soissons
samedi 19 septembre 2026 · place Saint-Christophe, 02200 Soissons · Soissons
Informations pratiques
Parcours « Nature en ville » Samedi 19 septembre, 14h00 place Saint-Christophe, 02200 Soissons Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Comment concilier aménagement urbain et biodiversité ? Cette visite commentée vous propose de découvrir les coulisses de la transformation végétale de Soissons.
place Saint-Christophe, 02200 Soissons place Saint-Christophe, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
Comment concilier aménagement urbain et biodiversité ? Cette visite commentée vous propose de découvrir les coulisses de la transformation végétale de Soissons.
©Ville Soissons
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