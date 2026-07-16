Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Parcours par cœur Patrick Audevard

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 15:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Cet été, le MAH accueille les œuvres de Patrick Audevard pour une réinterprétation de ses espaces. Les séries exposées font écho à la collection et introduisent la création contemporaine au cœur du musée. Laissez-vous guider par l’artiste pour en découvrir tous les secrets. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

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English : Parcours par cœur Patrick Audevard

L’événement Parcours par cœur Patrick Audevard Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin