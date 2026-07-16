Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Parcours par cœur thème Fleurs

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 15:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Le MAH vous offre un énorme bouquet sous forme de visite en semis ou en guirlande la fleur est partout au Musée. Laissez-vous conter fleurette le temps d’une heure au musée. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

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English : Parcours par cœur thème Fleurs

L’événement Parcours par cœur thème Fleurs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin