Parcours par cœur thème Fleurs Saint-Yrieix-la-Perche
jeudi 6 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Parcours par cœur thème Fleurs
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 15:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Le MAH vous offre un énorme bouquet sous forme de visite en semis ou en guirlande la fleur est partout au Musée. Laissez-vous conter fleurette le temps d’une heure au musée. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
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English : Parcours par cœur thème Fleurs
L’événement Parcours par cœur thème Fleurs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-16 par Terres de Limousin
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