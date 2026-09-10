Parcours « Pellevoisin », 74 rue saint gabriel, Lille

Informations pratiques

Parcours « Pellevoisin » Samedi 19 septembre, 14h00 74 rue saint gabriel Nord

limité 10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Une déambulation hors les murs du Lille historique, pour découvrir comment le quartier s’est développé au 19e siècle, grâce au dynamisme d’industriels et d’architectes.

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Une déambulation hors les murs du Lille historique, pour découvrir comment le quartier s’est développé au 19e siècle, grâce au dynamisme d’industriels et d’architectes.

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