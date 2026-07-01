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PARCOURS PHOTO 5, Sésame, Bordeaux

mercredi 15 juillet 2026 · Sésame · Bordeaux

PARCOURS PHOTO 5, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Sésame
Adresse
13 place Canteloup, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

PARCOURS PHOTO 5 Mercredi 15 juillet, 14h15 Sésame Gironde

sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:15:00+02:00 – 2026-07-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:15:00+02:00 – 2026-07-15T16:00:00+02:00

Mettre en pratique par soi-même les différents éléments vus au cours des ateliers précédents, et partager avec les autres.

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La prise de vue et le sujet atelier numérique

pexels

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