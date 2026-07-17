Parcours place de la République avec l’application TAVU, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Place de la République (devant le Monument aux Morts) · Strasbourg
Informations pratiques
Parcours place de la République avec l’application TAVU 19 et 20 septembre Place de la République (devant le Monument aux Morts) Collectivité européenne d’Alsace
En téléchargeant l’application gratuite TAVU sur Android et Apple Store
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Le 5e Lieu vous présente Camille, notre guide virtuel·le.
Vous êtes invité·es à (re)découvrir l’emblématique place de la République lors de visites ludiques autonomes entre 30 et 45 minutes.
En solo, entres amis ou en famille, explorez cette place centrale de Strasbourg, son histoire et son patrimoine !
Place de la République (devant le Monument aux Morts) Place de la République 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 52 28 28 http://www.visitstrasbourg.fr
Le 5e Lieu vous présente Camille, notre guide virtuel·le.
Atelier Pandore
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