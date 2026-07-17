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AGENDA · Strasbourg

Parcours place du Château avec l’application TAVU, Place du château, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg

Parcours place du Château avec l’application TAVU, Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du château
Adresse
Place du château, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
En téléchargeant l'application gratuite TAVU sur Android et Apple Store

Parcours place du Château avec l’application TAVU 19 et 20 septembre Place du château Bas-Rhin

En téléchargeant l’application gratuite TAVU sur Android et Apple Store

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Le 5e Lieu vous présente Camille, notre guide virtuel·le.

Vous êtes invité·es à (re)découvrir l’emblématique place du Château lors de visites ludiques autonomes entre 30 et 45 minutes.
En solo, entres amis ou en famille, explorez cette place centrale de Strasbourg, son histoire et son patrimoine !

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
Le 5e Lieu vous présente Camille, notre guide virtuel·le.

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