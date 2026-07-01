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Parcours poétique au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'Œuvre Notre-Dame · Strasbourg

Parcours poétique au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'Œuvre Notre-Dame
Adresse
3 place du Château, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Parcours poétique au Musée de l’Œuvre Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Parcours poétique : poésie et dessins (30 min)
À l’occasion de la sortie de leur livre « Le regard glisse et vagabonde », Anke Vrijs, plasticienne et Jean-Baptiste Aubert, écrivain, invitent le public à un petit parcours poétique autour d’œuvres du musée, dont ils se sont inspirés pour créer des dessins et des poèmes destinés à entrer en résonance.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame Tram A, D : arrêt Grand’rue.
Parcours poétique : poésie et dessins (30 min)

© Musées de Strasbourg

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