Parcours santé Les Escales Estivales de Romans Parking au 4 Chemin des boeufs Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Parcours santé Les Escales Estivales de Romans

Parking au 4 Chemin des boeufs 4 Chemin des boeufs Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 08:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31

Cet été à Romans, bougez au rythme des Escale Estivales Sportives !

Venez découvrir le Parcours Santé en plein air dans des cadres magnifiques comme le Belvédère Saint-Romain ou Chemin des Bœufs !

.

Parking au 4 Chemin des boeufs 4 Chemin des boeufs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 sportssante@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours santé Les Escales Estivales de Romans

This summer in Romans, get moving with Escale Estivales Sportives!

Come and discover the outdoor Parcours Santé in magnificent settings such as Belvédère Saint-Romain or Chemin des B?ufs!

L’événement Parcours santé Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme