Visite Guidée De l’Hôpital Sainte-Foy à l’Hôpital de la Charité RDV Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Visite Guidée De l’Hôpital Sainte-Foy à l’Hôpital de la Charité

RDV Tour Jacquemart Place Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 14:30:00

2026-06-27

Du premier hôpital datant du XIᵉ siècle aux établissements qui lui ont succédé, plongez dans l’histoire hospitalière de Romans.

Ponctué d’anecdotes, le parcours vous mènera au gré des lieux qui ont marqué la ville.

RDV Tour Jacquemart Place Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

From the first hospital dating back to the 11th century, to the establishments that followed, immerse yourself in Romans? hospital history.

Punctuated by anecdotes, the tour will take you to the places that have left their mark on the town.

