Concert Influences romantiques et populaires Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Concert Influences romantiques et populaires

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

2026-06-26

Cette soirée sera rythmée par cette double inspiration la joie communicative des musiques populaires et l’intensité émotionnelle du coeur romantique. Le Trio violon, violoncelle et piano vous invite à ce voyage vibrant entre tradition et passion.

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

This evening will be punctuated by this double inspiration: the communicative joy of popular music and the emotional intensity of the Romantic heart. The violin, cello and piano trio invite you on a vibrant journey through tradition and passion.

