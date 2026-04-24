GUINGUETTE #4 DYNASTITS + Suzy Phosphore Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

GUINGUETTE #4 DYNASTITS + Suzy Phosphore

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 22:30:00

Date(s) :

2026-06-25

A l’occasion de la dernière guinguette de la saison La Cordo invite les Dynastits et Suzy Phosphore !

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : GUINGUETTE #4 DYNASTITS + Suzy Phosphore

For the last guinguette of the season, La Cordo invites Les Dynastits and Suzy Phosphore!

L’événement GUINGUETTE #4 DYNASTITS + Suzy Phosphore Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme