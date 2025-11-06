Parcours soft vues sur le lac d’Annecy La Giettaz
Parcours soft vues sur le lac d’Annecy La Giettaz jeudi 11 juin 2026.
La Giettaz
Parcours soft vues sur le lac d’Annecy
1262 route du col des Aravis La Giettaz Savoie
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Une sortie à la journée autour du lac d’Annecy, entre rives turquoise et routes alpines. Ascension du col de Leschaux puis du col de la Forclaz pour admirer des panoramas spectaculaires et profiter de l’ambiance alpine entre effort, beauté et zenitude….
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1262 route du col des Aravis La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com
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English : Expert Ride views of Lake Annecy
A day trip around Lake Annecy, between turquoise shores and alpine roads. Climb the Col de Leschaux and then the Col de la Forclaz to admire spectacular panoramic views and enjoy the alpine atmosphere, combining effort, beauty and zenitude….
L’événement Parcours soft vues sur le lac d’Annecy La Giettaz a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme du Val d’Arly
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