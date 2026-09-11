Parcours sur les traces de la Seconde Guerre, Monique Heddebaut, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Monique Heddebaut · Calais
Informations pratiques
Parcours sur les traces de la Seconde Guerre Samedi 19 septembre, 15h00 Monique Heddebaut Pas-de-Calais
30 personnes maximum / tenue adaptée à la méteo du jour et de la marche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Parcours au fil des rues et des plaques qui portent les noms des résistants flinois qui ont contribué à la libération de Douaisis et de la Pévèle.
Monique Heddebaut 6 rue Delhaye Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0617943010 https://flinesaufildesonhistoire.fr/ Parcours sur les traces des résistants et de s victimes de la Seconde Guerre à Flines et dans la région Ligne de bus Douai / Orchies Vaste parking
Parcours au fil des rues et des plaques qui portent les noms des résistants flinois qui ont contribué à la libération de Douaisis et de la Pévèle.
© Monique Heddebaut
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