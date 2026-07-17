Parcours urbain « Les résurgences du design », Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans

Informations pratiques

Parcours urbain « Les résurgences du design » 18 – 20 septembre Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Suivez le parcours de l’eau dans la ville, à travers de multiples formes telles que la présentation d’objets, d’installations, de lieux choisis ou de repères historiques, comme une invitation à la curiosité mêlant design, architecture et usages.

Plan du parcours et présentation des étapes accessibles en ligne et via un QR code.

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Rue de la Tour, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238792485 https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/autres-lieux-dexpositions/la-collegiale-saint-pierre-le-puellier Cette église du XIIe siècle, la plus ancienne d’Orléans encore conservée, accueille sous ses voûtes 4 à 5 expositions temporaires par an.

Le lieu a vocation à faire cohabiter diverses démarches artistiques contemporaines. Il s’ouvre aux associations locales comme aux artistes de renommée nationale ou internationale.

Parcours urbain « Les résurgences du design »

©Servane Berthelot