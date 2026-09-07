Parent’Bulle, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Parent’Bulle Mardi 29 septembre, 20h00 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:30:00+02:00

Adolescents : mieux les connaitre pour mieux les comprendre et les accompagner. Animé par la Maison des ados 35.

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}]

Groupe de discussion entre parents pour trouver ensemble des ressources et s’offrir du temps pour soi

Centre des Marais