Par’ents Délires 4 : Mercredi 26 août 2026 Récipon (derrière le BAM) Rennes Mercredi 26 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite – Petite restauration payante

Venez découvrir de nouveaux espaces de jeu dans une ambiance musicale et conviviale sous le thème » Rêves en folie ! »

**Par’ents Délires 4 : mercredi 26 août 2026, de 15h à 20h**

De 0 à 99 ans

Entrée libre et gratuite

Après trois éditions festives, fédératrices et joyeuses, qui ont rassemblé de nombreux partenaires et bénévoles et permis la rencontre entre les habitant·es, Par’ents Délires vous donne rendez-vous pour sa quatrième édition le mercredi 26 août à partir de 15h !

Au programme :

**Animations tout public** : atelier réparation vélo avec _La Petite Rennes_, parcours de coopération avec _la Maison des familles de Saint-Jacques_, grimpe d’arbres avec _Là-Haut_, création de cerfs-volants avec _L’Équipière_, création d’une œuvre collective et sensibilisation autour des plastiques et du réemploi avec _ElectroniK_ et _La Belle Déchette_, atelier créatif et coin lecture avec l’_Antipode_, jeux géants avec le _Centre social Cleunay._

**Espace petite enfance** : Manège Soleil d’Atlantique Animation, massage autour de la naissance avec _À Portée de Mains_, séance de mouvements doux avec la _crèche Marion du Faouët_, sieste musicale avec _Anne Quartier_ et atelier draisienne avec le _CBP_.

**Ambiance** : DJ set – Bar à vinyles par _JMB_, bulles en déambulation, bal participatif et invitation à danser avec la _Cie Dounia._

**Petite restauration payante sur place** : galette-saucisse + frites, cookies, mini-crêpes, muffins, barbe à papa et bar à sirops (pensez à apporter votre gobelet).

Événement gratuit organisé par l’Étoile et le Centre social Cleunay, avec la participation de nombreux partenaires et bénévoles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-26T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T20:00:00.000+02:00

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Récipon (derrière le BAM) 2 Rue André Trasbot, 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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